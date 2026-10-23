Trailero deja sin luz a familias

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Matehuala.- En la calle Francisco I. Madero casi esquina con Aramberri un tráiler que se dirigía a un conocido supermercado para entregar mercancía derribó cables de energía eléctrica, dejando sin luz a viviendas de esta zona.

El percance ocurrió en la calle Madero esquina con Aramberri, en la zona centro de la ciudad, cuando un tráiler de gran tamaño pasó por las calles antes mencionadas y se llevó algunos cables de energía eléctrica, provocando un cortocircuito, que dejó sin luz algunas viviendas.

Los vecinos afectados detuvieron al conductor del tráiler y se comunicaron con las corporaciones policiacas, cuyos elementos llegaron al lugar, asimismo, se comunicaron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, para que enviaran trabajadores para reparar el daño.

El trailero permaneció detenido durante varios minutos en la zona, posteriormente, los elementos de la Policía Municipal permitieron que se retirara.

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Cabe mencionar que en esta zona es muy común que los tráileres o camiones de gran tamaño derriben cables al pasar.

debido a que se encuentran a poca altura.

Por ello, los vecinos solicitan que estos sean colocados a una mayor altura, ya que las unidades suelen derribar cables de todo tipo de servicios y generan problemas a los vecinos.