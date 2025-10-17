Camino Santa Anita-Tanchachín sigue bloqueado

logo pulso
Estado

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Solamente el camino Santa Anita-Tanchachín es el que no tiene paso de los 38 que estuvieron bloqueados por inundaciones o derrumbes, de acuerdo con Francisco Reyes Novelo, director de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

Refirió que en los días de mayor emergencia hubo 38 caminos interrumpidos, 71 deslaves y 73 caídas de árboles, sin embargo, para la fecha, ha quedado todo resuelto, salvo el caso del camino entre las dos poblaciones de Aquismón, puesto que se abrió un socavón en ese lugar y calcula que en el lapso de 15 días quedaría resuelto.

Comentó que desde que comenzaron las lluvias hubo emergencias y que se intentó atacar a cada una con el personal suficiente. 

