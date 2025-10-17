logo pulso
Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
Dona municipio trenzas para pelucas oncológicas

Cerritos.- El municipio entrega 54 trenzas para pelucas oncológicas durante la campaña Dona tu cabello que lleva a cabo por el mes rosa. 

La presidenta municipal Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que se realiza una campaña de concientización para solicitarle a las mujeres a que acudan a realizarse una autoexploración, para prevenir riesgos de sufrir cáncer de mama. 

A través de la Instancia Municipal de las Mujeres se hizo la entrega de 54 trenzas recolectadas en la campaña Dona Tu Cabello.  

Se realizó el traslado y entrega de las trenzas a la Secretaria de las Mujeres del Estado, la cual se encargará de entregarlas a la institución para la elaboración de pelucas oncológicas. 

Las que serán entregadas posteriormente a las mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer.

