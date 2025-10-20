logo pulso
Primaria se queda sin maestro y la URSEHN ni pio dice

Los alumnos tampoco tienen sus libros de texto gratuito

Por Redacción

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
Primaria se queda sin maestro y la URSEHN ni pio dice

CIUDAD VALLES.- “De dos que tenía, ya sólo le queda uno”: la primaria Francisco González Bocanegra se queda sin maestro desde el 8 de octubre y la URSEHN no ofrece sustituto para que pueda atender a los alumnos.

La escuela es de sistema bidocente, es decir, se ha reducido la población estudiantil al grado de que un profesor atiende los tres primeros grados de la escuela y otro los tres últimos, pero uno de los profesores pidió licencia por cuestiones de salud y desde el 8 de octubre, los niños no tienen clases, además de que les faltan libros y cuadernos de trabajo luego de dos meses de clases.

Los trámites se han hecho ante las instancias de educación, como la Supervisión Escolar, desde la fecha citada, sin embargo, no ha habido respuesta y lo malo es que los de cuarto, quinto y sexto son los que se quedaron sin maestro y sin libros.

