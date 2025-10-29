logo pulso
Estado

Queman patrulla de la Guardia Civil

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
Queman patrulla de la Guardia Civil

CEDRAL.- Se registró un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, en la carretera de Cedral a Vanegas; de manera extraoficial se informó que una patrulla de la Guardia Civil Estatal fue quemada.

Se dio a conocer que hubo una persecución policiaca, sin embargo, una de las patrullas de la Guardia Civil Estatal fue incendiada; afortunadamente no hubo elementos de esta corporación que estuvieran adentro del vehículo, después de esto los culpables se dieron a la fuga.

Ante esta situación la Guardia Civil Estatal llevó a cabo un operativo especial en el Altiplano Potosino, particularmente en los municipios de Cedral, Vanegas y Catorce, así como en diferentes puntos de la zona con la finalidad de detener a los presuntos culpables de causar daños a la unidad de esta corporación. A través de un comunicado, la Guardia Civil Estatal descarta cualquier situación de riesgo para la población o para el personal del operativo, pues no se registraron pérdidas humanas, ni tampoco elementos lesionados. 

