Capacitan a agentes policíacos como primer respondiente

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública y Tránsito fueron capacitados sobre protocolos de actuación del primer respondiente, el curso fue impartido por el Fiscal de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado de la Zona Media Francisco Montiel Villeda. En el Teatro Villa de Santa Elena, se llevó a cabo la capacitación para los oficiales de Seguridad Pública Municipal, entre los temas que se abordaron fue la preservación del lugar, seguimiento a los procedimientos establecidos.

Lo que se busca es que los agentes tengan las herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera responsable, como primer respondiente en algunos de los casos que se genere un hecho.