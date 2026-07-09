Capacitan a personal de parajes en salud

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RIOVERDE.- Personal que labora en el Manantial de San Sebastián fue capacitado por personal del Sector Salud en diversas medidas de seguridad y salud.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que siguiendo las indicaciones del gobernador se están acercando las capacitaciones a las autoridades ejidales que administran los parajes turísticos, para que sean un apoyo para los turistas que lleguen a sufrir alguna contingencia en el paraje.

El personal del Sector Salud acudió a la localidad de San Sebastián, para brindar una plática a quienes laboran en el manantial, sobre diversas nociones de salud y seguridad.

Se les brindó información sobre el paludismo y tripticosis, que son enfermedades que se pueden contagiar en estos parajes.

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El objetivo es fortalecer la prevención y vigilancia epidemiológica, para tener un paraje libre de paludismo.

El jefe de la Jurisdicción adelantó que este tipo de capacitaciones continuarán en los parajes turísticos que hay en diversos municipios del estado.