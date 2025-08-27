Capacitan a policías de Ciudad Fernández
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal fueron capacitados en atención a mujeres víctimas de violencia en situación de detención.
En el salón de Cabildo se dieron cita los oficiales para recibir la plática, con la finalidad de que actúen con sensibilidad y profesionalismo.
Fue la titular del Centro Justicia para Mujeres, Sandra Ávila Méndez, quien brindó esta importante capacitación a los policías municipales.
Los uniformados adquirieron todas las herramientas para brindar una atención con perspectiva de género, respeto y empatía. Lo que se busca es que tengan todos los elementos para realizar con profesionalismo el trabajo que desempeñan diariamente.
