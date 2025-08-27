logo pulso
Capacitan a policías de Ciudad Fernández

Por Carmen Hernández

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Capacitan a policías de Ciudad Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.-  Elementos de Seguridad Pública Municipal fueron capacitados en atención a mujeres víctimas de violencia en situación de detención.

En el salón de Cabildo se dieron cita los oficiales para recibir la plática, con la finalidad de que actúen con sensibilidad y profesionalismo. 

Fue la titular del Centro Justicia para Mujeres, Sandra Ávila Méndez, quien brindó esta importante capacitación a los policías municipales.  

Los uniformados adquirieron todas las herramientas para brindar una atención con perspectiva de género, respeto y empatía. Lo que se busca es que tengan todos los elementos para realizar con profesionalismo el trabajo que  desempeñan diariamente.

