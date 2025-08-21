logo pulso
Capacitan a policías en control de una hemorragia

Podrán auxiliar a una persona y hasta salvar su vida

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Capacitan a policías en control de una hemorragia

Ciudad Fernández.- Elementos de Seguridad Pública Municipal acuden a curso de certificación en control de hemorragias, para que puedan brindar un auxilio ante cualquier contingencia. 

La capacitación se llevó a cabo en el Departamento de Educación y fue impartida por el director de Protección Civil, Andrés Isaí Arellano Sánchez, entre los temas que se abordaron fue el uso adecuado del torniquete, control de hemorragias, mediante empaquetamiento y otros procedimientos más para llegar a salvar la vida de una persona. 

La finalidad es actuar de manera eficaz mientras que llegan las ambulancias.

Lo que se busca es que los oficiales cuenten con herramientas prácticas para enfrentar emergencias derivadas de riñas, accidentes vehiculares, entre otros. 

Los elementos continuarán en constante capacitación.

