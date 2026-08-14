Capacitan a policías municipales en DH

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Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal recibieron una capacitación especial en materia de "Actuación policial con perspectiva de diversidad sexual y de derechos humanos", como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la inclusión social, así como salvaguardar y hacer valer los derechos y garantías de la ciudadanía.

La capacitación fue impartida por María Fernanda Medellín Cázares, coordinadora municipal de Derechos Humanos, y José Luis Verástegui Trejo, coordinador de Atención a la Diversidad Sexual, quienes brindaron a los elementos herramientas y conocimientos para fortalecer su actuación ante diferentes situaciones.

Durante esta capacitación se destacó la importancia de que los agentes policiales conozcan y respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, promoviendo una atención basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

Estas acciones buscan reforzar las actuaciones e intervenciones de los elementos de seguridad pública, procurando que tanto policías como ciudadanía conozcan y atiendan los protocolos establecidos, siempre bajo los principios de respeto a la ley y al orden social.

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Con este tipo de capacitaciones se pretende continuar fortaleciendo la preparación de los elementos de la Policía Municipal y promover una atención más respetuosa e incluyente hacia todos los sectores de la población.