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Capacitan a policías municipales

Por Miguel Barragán

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a policías municipales
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      CIUDAD VALLES.- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal envía a varios de sus elementos a cursos de manejo de situaciones de riesgo, para que no se repita lo que ocurrió a estatales en San Luis Potosí.

      El director de la corporación, José Juan Herrera Sierra indicó que, por ahora, su corporación se encuentra inmersa en 15 cursos de diferentes características, algunos sobre perspectiva de género, sobre la cercanía ciudadana y, para que no se repitiera el suceso de la capital de San Luis Potosí uno de "manejo de situaciones de riesgo".

      El último acontecimiento de impacto en el terreno de seguridad pública fue la muerte de tres guardias civiles originarios de la Huasteca, quienes habrían sido atacados por personas de la delincuencia organizada.

      El jefe policiaco explicó que los que toman los cursos son entre 10 y 15 elementos, ya que no pueden tomar estas instrucciones todos a un mismo tiempo y se van intercalando, de acuerdo con los itinerarios. 

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