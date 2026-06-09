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Capturan un enorme viborón en restaurante

Por Carmen Hernández

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Capturan un enorme viborón en restaurante
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Fue capturada una víbora en restaurante que mide más de 2 metros de largo, la cual generó mucho temor entre los comensales por lo que fue solicitado auxilio a los bomberos. 

      El cuerpo de bomberos dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio de una lonchería, donde solicitaban su apoyo, ya que un ofidio fue localizado en el interior del negocio. 

      Es por ello que de inmediato y debido al riesgo que representaba la serpiente, llegaron al restaurante, de inmediato iniciaron acciones para capturarla.  

      Los tragahumo lograron capturar y retiraron el animal y lo trasladaron a su hábitat natural, siempre respetando su vida, por lo que volvió la tranquilidad al restaurante.

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      Se alerta a la poblaciòn por la aparición de estos reptiles.

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