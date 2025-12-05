logo pulso
Estado

Cascadas de Tamul, tiradero de llantas

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Lancheros que llevan a turistas a ver la cascada de Tamul denuncian tiradero de basura y llantas en el Tampaón, lo que genera una vista de un basurero en pleno centro turístico. 

Un grupo de lancheros hicieron la recolección de hasta 40 neumáticos arrojados al río Santa María, que es el afluente que precede al Tampaón y que corre desde el estado de Guanajuato. 

Calculan que pudiera haber tres veces más llantas que las encontradas como basura en las márgenes y que no sólo dan una imagen pésima al turismo, en el lugar más visitado de la Huasteca, desechos que causan problemas de polución graves a quienes con gran ilusión acuden a distraerse por este paraje. 

Los lancheros pidieron que haya más vigilancia y sanciones por parte de las autoridades, para preservar la belleza natural de uno de los sitios más importantes del país.

