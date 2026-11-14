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Causa consternación el deceso de maestra Lolita

Por Jesús Vázquez

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Causa consternación el deceso de maestra Lolita
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      Matehuala.- Causa consternación entre la población el fallecimiento de la maestra María Dolores Reyna Eguía, mejor conocida como la maestra Lolita, quien durante muchos años impartió clases de Matemáticas y Química en la Escuela Preparatoria de Matehuala.

      La maestra egresó de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, después de concluir su carrera, se integró a trabajar como docente en la Escuela Preparatoria de Matehuala, donde, gracias a sus conocimientos, se le dio la oportunidad de impartir las materias de Química y Matemáticas, posteriormente también estuvo a cargo de la materia de Taller de Lectura y Redacción, además de impartir clases en otras instituciones educativas.

      Pero el jueves por la tarde se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento de la maestra María Dolores Reyna Eguía, la noticia se difundió rápidamente, pues era ampliamente conocida y querida por sus alumnos, debido a que llegó a impartir clases en los turnos matutino, vespertino y nocturno de la Escuela Preparatoria, tuvo la oportunidad de enseñar a miles de estudiantes, quienes hoy la recuerdan con gran cariño.

      A través de las redes sociales, sus exalumnos expresaron sus condolencias y compartieron mensajes para recordarla como una gran maestra, pues siempre apoyó a sus estudiantes para que lograran aprobar las materias de Química y Matemáticas, consideradas entre las más difíciles. Descanse en paz la maestra María Dolores Reyna Eguía, quien dejó una huella imborrable en muchas generaciones de estudiantes.

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