Seguirá diálogo con productores: Segob

Ciudad de México.- Luego de la aprobación en el Congreso de la Ley Nacional de Aguas, que fue enviada al Ejecutivo, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que continuarán las mesas de diálogo “para quitar cualquier duda” y “tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas”.

“Continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que hay al respecto. Para atender a los productores agrícolas y campesinos, también a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo”, comentó.

En la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien viajó a Washington para el sorteo de la FIFA, la secretaria de Gobernación agradeció a los legisladores por la aprobación.

“Agradecer la aprobación de la ley, también los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas. Son muy importantes varios de los artículos que contiene esta ley, que conlleva a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica”, declaró.

“Nosotros creemos que ya estamos, al día de hoy, terminando esta serie de manifestaciones que se dieron por la Ley de Aguas.