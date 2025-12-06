logo pulso
Anciano se extravía en un cerro

Por Carmen Hernández

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
Ciudad Fernández.-  Adulto mayor se extravía en la comunidad de Ojo de Agua de Solano al internarse en un cerro y por varias horas no era localizado, hasta que se realizó un operativo y logró ser encontrado sano y salvo.  

Vecinos dieron a conocer que un adulto mayor se enfiló rumbo al cerro y que no había regresado, temiendo por su salud e integridad física. 

Por lo que de inmediato se solicitó apoyo y acudió personal de Protección Civil para llevar a cabo un operativo, para tratar de localizar al anciano, debido a las bajas temperaturas que se registraban y temían por su salud.  

Por fortuna luego de varias horas de búsqueda fue encontrado el hombre y entregado al personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se le brindaron los primeros auxilios al hombre, para conocer su estado de salud y más tarde entregado a su familia.

