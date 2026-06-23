logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebra Cultura el Festival de la Luna

Se instaló enorme luna en la Plaza Juárez y Parque Álvaro Obregón

Por Jesús Vázquez

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Celebra Cultura el Festival de la Luna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con gran éxito se realizó el Festival de la Luna llevado a cabo por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el cual se realizó durante dos días en la ciudad. Como parte de este evento, se instaló una enorme luna en la Plaza Benito Juárez y en el Parque Álvaro Obregón.

      El Festival de la Luna fue un evento cultural en el que se colocó una enorme luna iluminada que lucía muy hermosa. El primer día se instaló en la Plaza Juárez, frente a la Catedral, pero debido a las lluvias, tuvo que ser retirada. 

      Sin embargo, el viernes el clima dio un poco más de oportunidad y la luna fue colocada en el Parque Álvaro Obregón, donde la gente acudió a tomarse fotografías junto a este enorme globo que realmente parecía la luna. Como parte del Festival también hubo actividades culturales y se contó con un grupo de danza folclórica que interpretó bailables de diferentes estados de la República. 

      Esto fue muy del agrado de los asistentes, ya que los bailarines incluso sacaron a bailar a algunas personas que acudieron al evento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Posteriormente se presentó el Mariachi del Gobierno del Estado, cuyos integrantes interpretaron varias canciones muy conocidas de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pedro Infante, entre otros artistas. Esto hizo que la gente cantara y bailara al ritmo de las melodías.

      Los ciudadanos manifestaron que esperan que la Secretaría de Cultura continúe realizando más eventos de este tipo para los matehualenses, ya que consideran que en materia de cultura el Altiplano ha estado muy olvidado durante los últimos años.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      SLP

      Redacción

      La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños

      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      "Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      SLP

      Redacción

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos

      Llama la iglesia a orar por los papás
      Llama la iglesia a orar por los papás

      Llama la iglesia a orar por los papás

      SLP

      Jesús Vázquez

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales
      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      SLP

      Carmen Hernández

      Se darán a conocer los logros obtenidos en el Centro de Atención Agraria