Celebra Cultura el Festival de la Luna

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Matehuala.- Con gran éxito se realizó el Festival de la Luna llevado a cabo por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, el cual se realizó durante dos días en la ciudad. Como parte de este evento, se instaló una enorme luna en la Plaza Benito Juárez y en el Parque Álvaro Obregón.

El Festival de la Luna fue un evento cultural en el que se colocó una enorme luna iluminada que lucía muy hermosa. El primer día se instaló en la Plaza Juárez, frente a la Catedral, pero debido a las lluvias, tuvo que ser retirada.

Sin embargo, el viernes el clima dio un poco más de oportunidad y la luna fue colocada en el Parque Álvaro Obregón, donde la gente acudió a tomarse fotografías junto a este enorme globo que realmente parecía la luna. Como parte del Festival también hubo actividades culturales y se contó con un grupo de danza folclórica que interpretó bailables de diferentes estados de la República.

Esto fue muy del agrado de los asistentes, ya que los bailarines incluso sacaron a bailar a algunas personas que acudieron al evento.

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Posteriormente se presentó el Mariachi del Gobierno del Estado, cuyos integrantes interpretaron varias canciones muy conocidas de Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pedro Infante, entre otros artistas. Esto hizo que la gente cantara y bailara al ritmo de las melodías.

Los ciudadanos manifestaron que esperan que la Secretaría de Cultura continúe realizando más eventos de este tipo para los matehualenses, ya que consideran que en materia de cultura el Altiplano ha estado muy olvidado durante los últimos años.