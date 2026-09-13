Bajas ventas en comercios locales

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RIOVERDE.- Comerciantes esperan que repunten las ventas en el mes de noviembre, familias están muy gastados con el inicio del ciclo escolar y esto afecta sobre todo a pequeños negocios, algunos tienen que cerrar ante las bajas ventas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel González, dijo que las papelerías tuvieron un repunte en las ventas, de hasta un 45 %, pero que es una situación común durante esta temporada, por el inicio del ciclo escolar.

Sin embargo, actualmente las familias han hecho muchos gastos, con la compra de uniformes y útiles escolares, pues sus hijos no pueden ir a la escuela sin ellos.

Se espera un repunte en las ventas, para el mes de noviembre porque octubre se prevé este flojo. Indicó que se espera un repunte en las ventas en noviembre de hasta un 40%, aunado de que en ese mes inicia la Feria Regional de Rioverde, que será uno de los incentivos, pues llegarán muchos turistas a la región.

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