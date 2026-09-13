Urge digitalizar los negocios: Canaco

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Matehuala.- El presidente de Canaco Rafael Fernández Santos reconoce que 3 de cada 10 comerciantes perdió al menos una venta en el último mes por no aceptar pagos digitales, 4 de cada 10 negocios están excluidos de este tipo de pagos por las altas comisiones bancarias, que 0no es una barrera tecnológica, es una barrera económica, que afecta a los comerciantes.

Expresó que un sondeo realizado por Financiera para el Bienestar, Finabien y Concanaco Servytur México a 875 comerciantes de más de 20 estados mostró las barreras para utilizar métodos de cobro diferentes al efectivo, aunque el 94 por ciento de los establecimientos tiene smartphone y 88 por ciento tienen internet en su negocio, el 44. 6 por ciento de ellos no aceptan pagos con tarjeta.

Declaró que la razón es económica, las comisiones altas son la dificultad más citada para adoptar pagos digitales, por encima de la mala señal de internet o la preferencia del cliente por el efectivo. La banda más común que pagan quienes sí aceptan tarjeta supera 3.6 por ciento más IVA, y 77 por ciento de quienes cobran con tarjeta absorbe esa comisión directamente en su margen.

Rafael Fernández Santos señaló que estas barreras para los negocios empeorarán, toda vez que se espera la reducción de la jornada laboral, "todo estará más caro y al último el consumidor es quien carga con esos costos".

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Declaró que en el último mes, 3 de cada 10 comerciantes perdió al menos una venta porque no aceptaban el medio de pago que el cliente quería, es decir que el no digitalizarse ya es un problema, porque el micronegocio deja de ganar.