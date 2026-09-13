Ofrecen pláticas de prevención del suicidio

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RIOVERDE. - Se ofrecen pláticas a los estudiantes para prevenir suicidios, también se realizan tamizajes, un apoyo que se lleva a cabo para que niños y jóvenes que enfrenten algún problema, puedan recibir ayuda.

Explicó la presidenta del DIF municipal que diversos programas preventivos se llevan a escuelas tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, para reducir los riesgos de un suicidio, se brindan apoyos hasta psicológicos a los menores.

Se les habla a los alumnos sobre los daños que ocasionan al organismo el cigarro y alcohol, que vienen a ser algunas veces los que llegan a inducir a los menores a caer en esta situación que puede derivar en la muerte.

También se realiza la detección oportuna de alguna depresión, se realizan tamizajes a los jóvenes. Hizo hincapié que en el Dif se cuenta con un área de psicología, donde se brinda atención a quienes enfrentan algún problema que los lleva a terminar en depresión.

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Se trabaja de manera coordinada con Promupa, Instancia de las Mujeres, entre otras instituciones.