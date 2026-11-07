Celebran aniversario del CAM Margarita Gómez

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Matehuala.- El Centro de Atención Múltiple Margarita Gómez Palacios conmemoró su 41 aniversario de fundación, una institución destacada que a lo largo de estos años ha brindado educación de preescolar y primaria a personas con alguna discapacidad.

Para celebrar su 41 aniversario, llevaron a cabo un acto cívico en las instalaciones de la institución educativa, en el que estuvieron padres de familia, alumnos, personal de la escuela, autoridades municipales y educativas, reconociendo que fue la primera institución escolar en la ciudad que les dio la oportunidad de estudiar a personas con alguna discapacidad, pues antes los niños y niñas con alguna discapacidad eran rechazados en las instituciones educativas.

La profesora Martha Patricia Ramírez, directora de la institución, quien ya tiene 34 años laborando en esta escuela, dijo que los 41 años del también llamado CAM son una historia de educación inclusiva, cuando llegó a esta institución, eran muy pocas las instalaciones y se ha trabajado para crecer y tener buenas aulas y material didáctico para los estudiantes.

Comentó que proyectan construir un aula sensorial este año.

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y esperan que este sueño pronto lo logren hacer realidad, ya que, al tenerla, se ayudará aún más a los menores con alguna discapacidad.

Actualmente tienen 71 alumnos con alguna discapacidad y cuentan con 19 personas trabajando en esta institución.