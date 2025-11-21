Celebran en el ITSR Día del Lince

RIOVERDE -En el Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) se llevó a cabo el Día Lince, donde se abordó el tema del maltrato animal y acciones para contra restar este tipo de acciones ya que a nivel estado está tipificadas algunas sanciones por cometer este tipo de hechos.

En la institución educativa en el área de Ecología, en coordinación con los grupos de rescatistas de mascotas como Gira, Fundación Patitas de Amor y Luz y Grupo K Mina, participaron en el evento del Día del Lince.

Se concientizó a la comunidad estudiantil sobre la prevención del maltrato animal, fomentando el respeto y cuidado de las mascotas, además de que a nivel estado está tipificado como delito a quien incurre en este tipo de acciones, con sus respectivas sanciones.

Así mismo se entregaron plantas a los estudiantes de diversas carreras, promoviendo acciones que ayuden al cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las actividades continuarán a fin de concientizar a los jóvenes sobre la importancia de proteger y cuidar a los animales.