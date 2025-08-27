logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran fiestas de San Bartolo

Se realizó novenario en honor a este santo y hubo peregrinaciones

Por Jesús Vázquez

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran fiestas de San Bartolo

VILLA DE GUADALUPE.- En la comunidad de San Bartolo perteneciente a Villa de Guadalupe celebraron las fiestas patronales en honor a su santo patrono San Bartolo, donde acudieron cientos de personas de distintos lugares.

Devotos acudieron a la fiesta de San Bartolo para disfrutar con alegría los eventos, además de disfrutar los hermosos paisajes con cascadas por las lluvias y de eventos artísticos.

Para llevar a cabo las fiestas patronales se realizó un novenario especial en honor a San Bartolo, además, llegaron peregrinaciones de distintos puntos con danzas.

Para celebrar a San Bartolo llevaron a cabo las ya tradicionales mañanitas por la mañana, y durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones, así mismo para finalizar las fiestas patronales se llevó a cabo una misa especial, y posteriormente hubo una gran muestra de fuegos artificiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe hacer mención que también las fiestas de San Bartolo representan un gran incremento de turismo para esta comunidad, por lo que los habitantes llevarán a cabo una tradicional verbena popular con puestos de comida y diferentes cosas para hacerse de unos pesos extras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jauría ataca a mujer afuera del Hospital
Jauría ataca a mujer afuera del Hospital

Jauría ataca a mujer afuera del Hospital

SLP

Miguel Barragán

Provocó movilización de Ecología para recoger a los canes y darlos en adopción

Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida
Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida

Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida

SLP

Jesús Vázquez

Quejas por fallas en parquímetros
Quejas por fallas en parquímetros

Quejas por fallas en parquímetros

SLP

Jesús Vázquez

Exigen a empresa darles mantenimiento a los aparatos en zona centro

Refuerzan operativos contra motociclistas
Refuerzan operativos contra motociclistas

Refuerzan operativos contra motociclistas

SLP

Carmen Hernández

Exhorta SPM a usuarios a portar casco y no trasladar personas de más