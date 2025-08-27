Celebran fiestas de San Bartolo
Se realizó novenario en honor a este santo y hubo peregrinaciones
VILLA DE GUADALUPE.- En la comunidad de San Bartolo perteneciente a Villa de Guadalupe celebraron las fiestas patronales en honor a su santo patrono San Bartolo, donde acudieron cientos de personas de distintos lugares.
Devotos acudieron a la fiesta de San Bartolo para disfrutar con alegría los eventos, además de disfrutar los hermosos paisajes con cascadas por las lluvias y de eventos artísticos.
Para llevar a cabo las fiestas patronales se realizó un novenario especial en honor a San Bartolo, además, llegaron peregrinaciones de distintos puntos con danzas.
Para celebrar a San Bartolo llevaron a cabo las ya tradicionales mañanitas por la mañana, y durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones, así mismo para finalizar las fiestas patronales se llevó a cabo una misa especial, y posteriormente hubo una gran muestra de fuegos artificiales.
Cabe hacer mención que también las fiestas de San Bartolo representan un gran incremento de turismo para esta comunidad, por lo que los habitantes llevarán a cabo una tradicional verbena popular con puestos de comida y diferentes cosas para hacerse de unos pesos extras.
