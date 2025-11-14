logo pulso
Estado

Celebran la Feria de PC

Brindan nociones de primeros auxilios, en caso de una emergencia

Por Carmen Hernández

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran la Feria de PC

RIOVERDE.- Todo un éxito la Feria de Protección Civil, el objetivo es que las personas sepan cómo actuar en caso de una emergencia para evitar sufrir severas lesiones en una contingencia.  

En la plaza principal se llevó a cabo el evento, que reunió a la Cruz Roja, Bomberos, Conafor, Brigada Red Fox y Guardia Civil Municipal, entre otras dependencias de auxilio. 

Al lugar acudieron alumnos de diversas instituciones educativas donde les explicaron nociones sobre los primeros auxilios en caso de una emergencia, que pueden resultar vitales para salvar una vida.  

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, les explicó sobre el equipo que utilizan cada que acuden a combatir un incendio y que medidas deben tomar, para prevenir un accidente. 

Este tipo de programas continuarán con la finalidad de dar a conocer cada uno de los servicios que prestan en beneficio de la ciudadanía, en caso de una contingencia.

