logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Fotogalería

Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Certifica Sectur a guías de turismo

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
A
Certifica Sectur a guías de turismo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Entregó la Secretaría de Turismo certificaciones a más de 40 guías de turistas de la Huasteca.

      Esta mañana, la titular de Turismo en el Estado, Yolanda Cepeda Echeverría entregó las certificaciones de Turismo Federal a 46 guías que se actualizaron con cursos de todo tipo de habilidades para guiar a paseantes en sitios naturales y 24 distintivos comunitarios, con los que se reafirma la política pública de turismo comunitario.

      Cepeda Echeverría, en entrevista aparte, refirió que ha habido un avance importante en materia de certificación a nivel estatal y refirió que al menos 220 personas en las cuatro zonas de la entidad se erigen como guías con certificación y preparación completa para el trato con los turistas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil
      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      Se acumuló el trabajo a Protección Civil

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reiteran indígenas rechazo al fracking
      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      Reiteran indígenas rechazo al fracking

      SLP

      Redacción

      Realizan marcha contra esta medida que propone el Gobierno federal

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce
      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      Obtiene Víctor Arreguín medalla de bronce

      SLP

      Redacción

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas
      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      Operativo Salva tu vida contra motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Se verificará usen el casco y exceso de personas en la unidad