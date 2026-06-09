Certifica Sectur a guías de turismo

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CIUDAD VALLES.- Entregó la Secretaría de Turismo certificaciones a más de 40 guías de turistas de la Huasteca.

Esta mañana, la titular de Turismo en el Estado, Yolanda Cepeda Echeverría entregó las certificaciones de Turismo Federal a 46 guías que se actualizaron con cursos de todo tipo de habilidades para guiar a paseantes en sitios naturales y 24 distintivos comunitarios, con los que se reafirma la política pública de turismo comunitario.

Cepeda Echeverría, en entrevista aparte, refirió que ha habido un avance importante en materia de certificación a nivel estatal y refirió que al menos 220 personas en las cuatro zonas de la entidad se erigen como guías con certificación y preparación completa para el trato con los turistas.