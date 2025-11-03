logo pulso
Estado

Choca motociclista contra un ciclista

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A

Matehuala.- Por rebasar en un lugar indebido un motociclista embistió a un ciclista en la calle Reforma y Bravo, agentes de Tránsito y Vialidad llegaron al lugar y pidieron el apoyo a las corporaciones de emergencia para brindar atención médica al ciclista, también se presentaon elementos de Tránsito y Vialidad.

Los hechos ocurrieron en la calle Reforma y Bravo de la zona centro de la ciudad, cuando un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y por la falta de precaución terminó impactando a un joven que transitaba en una bicicleta, testigos el accidente inmediatamente pidieron apoyo a corporaciones de emergencia para que se auxiliara al ciclista que resultó lesionado.

 Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron al ciclista y optaron por trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad para iniciar las investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.

Luego ocurrió otro accidente, por circular en sentido contrario el conductor de un automóvil color blanco causó un accidente en el cruce de las calles Altamirano y Laureles, no hubo personas lesionadas, solo costosos daños materiales, al lugar acudieron elementos de Tránsito para llevar a cabo las debidas investigaciones. 

