Choca motociclista contra un ciclista
Matehuala.- Por rebasar en un lugar indebido un motociclista embistió a un ciclista en la calle Reforma y Bravo, agentes de Tránsito y Vialidad llegaron al lugar y pidieron el apoyo a las corporaciones de emergencia para brindar atención médica al ciclista, también se presentaon elementos de Tránsito y Vialidad.
Los hechos ocurrieron en la calle Reforma y Bravo de la zona centro de la ciudad, cuando un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y por la falta de precaución terminó impactando a un joven que transitaba en una bicicleta, testigos el accidente inmediatamente pidieron apoyo a corporaciones de emergencia para que se auxiliara al ciclista que resultó lesionado.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal quienes valoraron al ciclista y optaron por trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, al lugar también llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad para iniciar las investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.
Luego ocurrió otro accidente, por circular en sentido contrario el conductor de un automóvil color blanco causó un accidente en el cruce de las calles Altamirano y Laureles, no hubo personas lesionadas, solo costosos daños materiales, al lugar acudieron elementos de Tránsito para llevar a cabo las debidas investigaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Todo listo para la Feria de Rioverde
Carmen Hernández
Entrada al evento será gratuita, habrá grupos de reconocida calidad