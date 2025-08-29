logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choca motociclista, deja abandonado a su acompañante

Por Redacción

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Choca motociclista, deja abandonado a su acompañante

Matehuala.- Chofer que conducía en estado inconveniente su motocicleta chocó contra un automóvil en el crucero de las calles Aldama y Juárez, luego del percance huyó dejando abandonada la motocicleta y a su acompañante, que andaba ebrio, al lugar llegaron elementos de Tránsito y Vialidad, que tomaron conocimiento de los hechos y remitieron el vehículo a la pensión.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en las calles Aldama y Juárez, de la zona centro, cuando un motociclista que presuntamente manejaba en estado de ebriedad, conducía a exceso de velocidad, en el citado crucero se impactó contra un automóvil estacionado, el conductor de la moto huyó del lugar luego del choque, pero dejó en el lugar del accidente a su acompañante y la motocicleta, personas pidieron apoyo a corporaciones de emergencia.

 Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes encontraron a un hombre tirado en estado de embriaguez y al interrogarlo, por sus condiciones de ebriedad, no pudo contestar nada, por lo que quedó detenido y llamaron a las grúas para llevarse la motocicleta a la pensión. No cesa la ola de accidentes donde se ven involucrados motociclistas, muchas de las veces en condiciones de embriaguez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iglesia realiza misa por los abuelos
Iglesia realiza misa por los abuelos

Iglesia realiza misa por los abuelos

SLP

Jesús Vázquez

Reconocen el papel de los adultos mayores en la familia

Última oportunidad para pagar predial con descuentos
Última oportunidad para pagar predial con descuentos

Última oportunidad para pagar predial con descuentos

SLP

Jesús Vázquez

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore
Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

SLP

Jesús Vázquez

Programa de vivienda federal, en Tampaya
Programa de vivienda federal, en Tampaya

Programa de vivienda federal, en Tampaya

SLP

Redacción