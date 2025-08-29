Choca motociclista, deja abandonado a su acompañante

Matehuala.- Chofer que conducía en estado inconveniente su motocicleta chocó contra un automóvil en el crucero de las calles Aldama y Juárez, luego del percance huyó dejando abandonada la motocicleta y a su acompañante, que andaba ebrio, al lugar llegaron elementos de Tránsito y Vialidad, que tomaron conocimiento de los hechos y remitieron el vehículo a la pensión.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en las calles Aldama y Juárez, de la zona centro, cuando un motociclista que presuntamente manejaba en estado de ebriedad, conducía a exceso de velocidad, en el citado crucero se impactó contra un automóvil estacionado, el conductor de la moto huyó del lugar luego del choque, pero dejó en el lugar del accidente a su acompañante y la motocicleta, personas pidieron apoyo a corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes encontraron a un hombre tirado en estado de embriaguez y al interrogarlo, por sus condiciones de ebriedad, no pudo contestar nada, por lo que quedó detenido y llamaron a las grúas para llevarse la motocicleta a la pensión. No cesa la ola de accidentes donde se ven involucrados motociclistas, muchas de las veces en condiciones de embriaguez.