Apresan a madre que daba golpizas a sus propios hijos

Una mujer fue detenida por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por presunta violencia familiar, tras ser denunciada de continuamente darles golpizas a sus niños en la colonia San José Segunda Sección.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en un domicilio de la calle Circuito San Genaro, en la colonia referida ya que se escuchaba a unos niños que estaban siendo golpeados por su madre.

Agentes municipales acudieron al auxilio, siendo recibidos por una mujer quien, después de ser entrevistada, se identificó como Ángela “N” de 29 años, observando también que al interior de la casa un menor pidió que se acercaran, notando que tenía lesiones visibles en el rostro, y junto con su hermana señalaron que su mamá constantemente los agrede.

Al mismo tiempo se acercaron vecinos del lugar, reportando que no es la primera vez que la situación se presenta.

De inmediato, policías femeninas le hicieron saber que sería detenida por presunta violencia familiar, además le informaron los derechos que le asisten.

La infractora fue trasladada a Barandilla Municipal donde la certificó el médico legista, para después ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado mientras que los niños los resguardaron personal de la Unidad de Atención de Violencia Intrafamilia, que conforme a protocolo quedaron a disposición de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.