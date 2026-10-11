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Chofer se estampa contra puesto de elotes

Por Carmen Hernández

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Chofer se estampa contra puesto de elotes
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      RIOVERDE. - Automovilista perdió el control del volante y se estampó contra un puesto de elotes, causándole varias lesiones a la encargada del negocio, que no requirió ser trasladada a un hospital.

       El accidente ocurrió en la calle Porfirio Díaz, cuando una mujer atendía el puesto de elotes, desafortunadamente de pronto el conductor de la camioneta, no pudo controlar el volante y terminó chocando contra el puesto de elotes.  Tras el impacto, una mujer de 21 años de edad, que atendía el puesto, resultó con golpes en diversas partes del cuerpo.  

      Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, no fue necesario el traslado al centro médico de la joven trabajadora, quien se llevó tremendo susto y algunos raspones.

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