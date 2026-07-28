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Cierra muebles Cambeses, referente comercial de Valles

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Cierra muebles Cambeses, referente comercial de Valles
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      CIUDAD VALLES.- Muebles Cambeses, una de la empresas emblemáticas de Valles, cerró sus puertas después de casi 65 años de historia. 

      Los aparadores de la tienda, que exhibían todo tipo de mueble y electrodoméstico desde los años sesentas ahora tienen un letrero desolador: "Se renta todo o en partes", acompañado de un número telefónico, para darle oportunidad a uno o más negocios a aprovechar el recinto mueblero que no hay un sólo vallense que no conozca. 

      Los mosaicos finos de sus paredes, muy al estilo de los edificios setenteros de la Ciudad de México, dejará de tener el aroma a madera y cedro que embargaba incluso el área exterior del negocio. 

      La pandemia, la dificultad de cobrar los créditos, sin llegar a la deshumanización de las grandes cadenas venció a los dueños, que llevan como apellido el nombre de la tienda. 

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      Sea cual sea el negocio que llegue a ese lugar, seguirá siendo conocido como "ahí donde estaba Muebles Cambeses".

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