Clausuran Festival de Arte Altiplano

Matehuala.- Con gran éxito se realizó la clausura del III Festival de Arte Altiplano, que fue desarrollado en el Teatro El Pilar de Villa de la Paz, con un concierto de piano titulado “El mundo de Chopin, Concierto multimedia”, interpretado por el pianista Marco Antonio Navarro de la ciudad de Guadalajara.

Para llevar a cabo la clausura se tuvo una excelente respuesta de la gente del Altiplano, aunque la mayoría de las actividades fueron en el teatro de Arte Altiplano, la clausura se llevó a cabo en el Teatro El Pilar con la entrada gratuita, donde a través de la música se habló de la vida y obra del importante compositor Chopin, y estuvieron poniendo imágenes y parte de su historia en este excelente concierto de piano.

A lo largo de un mes se llevaron a cabo varias actividades culturales como talleres de arte y música, obras de teatro, conciertos, eventos de danza entre otros en los cuales hubo muy buena respuesta, estos fueron organizados por la directora de Arte Altiplano Gloria Nohemí Peña, quien en los últimos tres años ha organizado estos festivales para promover la cultura en Matehuala.

Se espera que el próximo año la organización del IV Festival de Arte Altiplano, cabe hacer mención que estas actividades las organiza Gloria Nohemí Peña, quien es maestra sin apoyo del gobierno municipal ni gobierno del estado, ella realiza varias actividades recaudando fondos para realizar diferentes actividades culturales.

