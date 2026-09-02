Club de Leones apoya a joven para estudiar

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MATEHUALA.- Las mujeres integrantes de las Damas del Club de Leones apoyaron a una jovencita para que pueda continuar sus estudios en la ENESMAPO y pagar su inscripción, y de esta manera pueda lograr cumplir sus sueños y convertirse en una

futura maestra.

Las Damas del Club de Leones de Matehuala, que dirige Leticia Barba, este año recibieron una solicitud de la joven Milagros Aguirre Mendoza, en la cual solicitaba un apoyo para poder pagar la inscripción en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO) y cumplir su sueño de convertirse en una maestra, que es una profesión que deseaba tener desde pequeña.

Después de que las Damas del Club de Leones analizaron la solicitud de la joven Milagros, decidieron darle el apoyo, el cual fue entregado a la joven Milagros Aguirre Mendoza por el doctor Leocadio Medellín, en representación de las Damas del Club de Leones. La joven se mostró muy agradecida por esta oportunidad que le están dando para pagar su inscripción en la ENESMAPO y se comprometió a estudiar para sacar adelante su carrera.

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Cabe hacer mención que, lamentablemente, en el nivel medio superior y superior hay mucha deserción escolar, y este problema se debe en gran medida a que las familias no tienen suficientes recursos económicos para pagar los gastos de un bachillerato o una universidad.