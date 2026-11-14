Club de Leones hará colecta de alimentos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- El Club de Leones del Refugio puso en marcha la campaña de solidaridad, estará recibiendo alimentos y ropa que serán donados en las comunidades más alejadas del municipio. Eduardo de Jesús Vázquez, presidente del Club de Leones del Refugio, dio a conocer que su misión es seguir apoyando a los más necesitados, por lo que llevarán a cabo esta campaña.

Es por ello que se estarán recibiendo productos no perecederos, juguetes no bélicos.

Así como ropa abrigadora en buen estado como suéter, guantes, bufandas, calcetas, chalecos, en buen estado.

Todo lo que se recaude será repartido en las localidades más apartadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es apoyar a los más necesitados, sobre todo que no pasen frío en esta temporada invernal.

Finalmente hizo un llamado a la población para que se unan a esta campaña de solidaridad y apoyar a los que menos tienen y que vienen en condiciones de vulnerabilidad.