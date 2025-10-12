Colonos del MHD, atrapados en sus casas

SAN VICENTE.- Los habitantes de Movimiento Huasteco, en San Vicente ya no tienen a dónde ir y la mañana de este sábado subieron a los techos de sus casas. Se quedaron esperando información o que les ayudaran a evacuar.

Esta mañana, muchos habitantes de este lugar, cercanos a la Sagrada Familia y Rincón Brujo tuvieron que subir a los techos de sus casas, porque ya no tienen dónde pisar tierra, debido a que el Moctezuma rebasó su escala crítica desde ayer a mediodía y sus aguas ascendieron implacablemente hasta orillar a los de ese lugar a subir a sus casas.

Por obviedad, muchas de las familias de ese lugar no han podido cocinar ni hacer sus tareas cotidianas, de acuerdo con Irene Reyes, quien relató que sus papás, Arcadia Josefa y Cipriano del Ángel estaban esperando que les mandaran información o que les ayudaran a ir por ellos, sin embargo, no se ha aparecido Protección Civil en el lugar.

La jornada del viernes, el Gobernador y una extensa comitiva de operarios de la Sedena y de su administración visitaron varios puntos de San Vicente para la entrega de despensas, pero no habrían acudido a apoyar a militantes de Movimiento Huasteco ni a las otras dos poblaciones.

El nivel del Moctezuma rebasó los 15 metros de escala la jornada de este viernes, subiendo varios metros más que la máxima, que es cuando las aguas comienzan a ser un riesgo para los seres humanos y todo ser vivo que no sea acuático.