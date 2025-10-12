logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Colonos del MHD, atrapados en sus casas

Se quedaron esperando apoyo, que nunca llegó

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Colonos del MHD, atrapados en sus casas

SAN VICENTE.- Los habitantes de Movimiento Huasteco, en San Vicente ya no tienen a dónde ir y la mañana de este sábado subieron a los techos de sus casas. Se quedaron esperando información o que les ayudaran a evacuar.

Esta mañana, muchos habitantes de este lugar, cercanos a la Sagrada Familia y Rincón Brujo tuvieron que subir a los techos de sus casas, porque ya no tienen dónde pisar tierra, debido a que el Moctezuma rebasó su escala crítica desde ayer a mediodía y sus aguas ascendieron implacablemente hasta orillar a los de ese lugar a subir a sus casas.

Por obviedad, muchas de las familias de ese lugar no han podido cocinar ni hacer sus tareas cotidianas, de acuerdo con Irene Reyes, quien relató que sus papás, Arcadia Josefa y Cipriano del Ángel estaban esperando que les mandaran información o que les ayudaran a ir por ellos, sin embargo, no se ha aparecido Protección Civil en el lugar.

La jornada del viernes, el Gobernador y una extensa comitiva de operarios de la Sedena y de su administración visitaron varios puntos de San Vicente para la entrega de despensas, pero no habrían acudido a apoyar a militantes de Movimiento Huasteco ni a las otras dos poblaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El nivel del Moctezuma rebasó los 15 metros de escala la jornada de este viernes, subiendo varios metros más que la máxima, que es cuando las aguas comienzan a ser un riesgo para los seres humanos y todo ser vivo que no sea acuático.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian peligroso hoyanco en una calle
Denuncian peligroso hoyanco en una calle

Denuncian peligroso hoyanco en una calle

SLP

Jesús Vázquez

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca
Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

SLP

Redacción

Celebra la iglesia mes de las misiones
Celebra la iglesia mes de las misiones

Celebra la iglesia mes de las misiones

SLP

Jesús Vázquez

Joven se suicida en su casa
Joven se suicida en su casa

Joven se suicida en su casa

SLP

Redacción