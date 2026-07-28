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Colonos demandan pavimentar avenida

Los Pinos, la vía de acceso a la comunidad de Ojo de Agua

Por Jesús Vázquez

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Colonos demandan pavimentar avenida
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      Matehuala.- Habitantes de la comunidad de Ojo de Agua exigen a las autoridades municipales que se pavimente la Avenida Pinos, una de las principales vialidades de este sector y que, aseguran, requiere mejoras para brindar mayor seguridad a quienes la utilizan para trasladarse.

      Los vecinos señalaron que la arteria es vialidad de automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, por lo que consideran necesaria su rehabilitación para facilitar la movilidad y mejorar las condiciones de circulación.

      Comentaron que durante la temporada de lluvias, el camino presenta encharcamientos, lodo y mayor deterioro, lo que dificulta el paso de los vehículos y representa un riesgo para las personas que llegan caminando.

      Los habitantes expresaron que la pavimentación de la Avenida Pinos no solo mejoraría la imagen de la comunidad, sino que también elevaría la calidad de vida de las familias que viven en sus alrededores, además de facilitar el acceso a viviendas y comercios de la localidad.

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      Indicaron que confían que el Ayuntamiento atienda esta petición e incluir la obra dentro de los proyectos de infraestructura para las comunidades del municipio, ya que consideran que se trata de una necesidad prioritaria para los habitantes de Ojo de Agua de vìa de comunicación.

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