Colonos exigen mejorar transporte a zona tének

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CIUDAD VALLES.- Vuelven a fallar los del transporte mixto, dejando de llegar por horas en la calle Porfirio Díaz, los habitantes de la zona tének esperaron en balde la unidad de transporte.

Este lunes en la tarde, habitantes de Barrio de Guadalupe esperaron desde las seis y media de la tarde la camioneta o combi, sin embargo, el transporte llegó hasta después de las ocho de la noche y, debido a la tardanza, se había acumulado una gran cantidad de personas en el paradero acostumbrado, en la calle Porfirio Díaz.

Algunos de los quejosos han dado a conocer que han emitido sus quejas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero no ocurre nada con la regularización de ese servicio que, de acuerdo con los afectados, pasa cuando quiere y altera los horarios de los viajantes.