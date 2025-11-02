logo pulso
Operativo por Día de Muertos

Garantizan seguridad de familias que visitan el cementerio

Por Carmen Hernández

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Operativo por Día de Muertos

RIOVERDE.- Operativo de Día de Muertos en el Panteón Municipal, más de 3 mil personas han visitado el cementerio y se previenen riesgos, son verificadas las instalaciones de los cilindros de gas de negocios con venta de comida preparada y otros antojitos. 

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que está realizando un operativo de manera coordinada con Seguridad Pública Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y comercio, el objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes a los cementerios.

Se verificaron los puestos de venta de alimentos que utilizan gas LP y que se instalaron en la calle Reyes, asegurando su correcto manejo y la detección oportuna de posibles fugas de gas.

Este sábado se registró una afluencia de 3 mil visitantes y para este domingo se espera otra cantidad similar o más en el camposanto, por lo que se refuerzan las medidas de seguridad.

