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RIOVERDE.- Comerciantes tienen bajas ventas, esperan que la situación mejore con la celebración de las fiestas decembrinas.

Comerciantes expresaron que prácticamente toda la mercancía que adquirieron sigue en sus bodegas, por lo que han tenido pocos ingresos y están en riesgo de cerrar su negocio, de no mejorar las condiciones.

Son pocas las personas que acuden a realizar compras, por lo que lo poco que pueden vender solo les alcanza para cubrir los gastos como agua, luz, renta y el pago de impuestos.

Señalaron que esperan que la situación mejore por las fiestas decembrinas, confían haya un repunte de un 35%, para mejorar sus condiciones económicas.

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Refieren que en diciembre se generan más ventas, sobre todo en restaurantes y tiendas de juguetes.

Finalmente mencionaron que confían todo salga bien en este año que está por finalizar.