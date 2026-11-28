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Ciudad Fernández.- Adulto mayor que se encontraba desaparecido fue localizado deshidratado en una huerta, por lo que fue enviado a un hospital, dadas sus condiciones de salud.

Nicolás de 61 años de edad, con domicilio en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre, desde el jueves salió al potrero a cuidar el ganado, pero ya nunca regresó.

Por lo que la familia solicitó el apoyo de corporaciones de emergencia para encontrarlo.

Vecinos se sumaron a la búsqueda y recorrieron la comunidad del Potrero de la Presa, las huertas, donde finalmente fue localizado deshidratado y desorientado.

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De inmediato le brindaron los primeros auxilios, posteriormente fue trasladado de emergencia a recibir atención médica especializada a un hospital.

El Adulto mayor permaneció en observación en el nosocomio y se espera que en el transcurso de las horas sea enviado a casa con su familia