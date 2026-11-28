Localizan a adulto mayor que había desaparecido
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad Fernández.- Adulto mayor que se encontraba desaparecido fue localizado deshidratado en una huerta, por lo que fue enviado a un hospital, dadas sus condiciones de salud.
Nicolás de 61 años de edad, con domicilio en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre, desde el jueves salió al potrero a cuidar el ganado, pero ya nunca regresó.
Por lo que la familia solicitó el apoyo de corporaciones de emergencia para encontrarlo.
Vecinos se sumaron a la búsqueda y recorrieron la comunidad del Potrero de la Presa, las huertas, donde finalmente fue localizado deshidratado y desorientado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De inmediato le brindaron los primeros auxilios, posteriormente fue trasladado de emergencia a recibir atención médica especializada a un hospital.
El Adulto mayor permaneció en observación en el nosocomio y se espera que en el transcurso de las horas sea enviado a casa con su familia
no te pierdas estas noticias
Bomberos brindan pláticas de seguridad en varias escuela
Carmen Hernández
Sobre atención de incendio, primeros auxilios y herramientas a utilizar