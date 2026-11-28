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Matehuala.- La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matehuala, celebra un logro histórico para su comunidad universitaria, luego de que su egresada María Fernanda Sánchez Tristán recibiera el Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia EGEL 2026, reconocimiento otorgado a quienes obtuvieron resultados sobresalientes en el examen general para el egreso de la licenciatura.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en San Luis Potosí capital, donde fueron reconocidas y reconocidos egresados provenientes de distintas instituciones de educación superior de todo el país.

De acuerdo con los resultados de esta evaluación, solamente el 3.1 por ciento de las personas que presentaron el examen a nivel nacional alcanzaron el nivel de desempeño requerido para recibir esta distinción, lo que dimensiona la relevancia del reconocimiento obtenido por la egresada de la Unidad Académica Matehuala.

Con este logro, María Fernanda Sánchez Tristán se convirtió en la única egresada de Matehuala reconocida durante esta ceremonia, representando con orgullo a la comunidad universitaria de la UICSLP en este importante evento académico.

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Además, su reconocimiento marca un precedente para la Unidad Académica Matehuala, al convertirse en la primera persona egresada del campus en obtener un grado de excelencia en el EGEL, consolidándose como un acontecimiento histórico para la institución. Para la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, este resultado refleja el esfuerzo, la preparación y la dedicación de sus estudiantes y egresados, y reafirma el compromiso de la institución con la formación de profesionistas capaces de destacar en escenarios de evaluación nacional.