logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comienzan las manifestaciones anti fracking

Plan estratégico de Pemex pretende explotar gas natural en municipios de la Huasteca

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Comienzan las manifestaciones anti fracking

CIUDAD VALLES.- Comenzaron las manifestaciones anti fracking en la Huasteca, con una asamblea de varios grupos indígenas, reunidos en la comunidad de San Pedro, municipio de San Antonio.

Debido a que la intención del Plan Estratégico de Pemex (2025-2035) pretende explotar gas natural en 18 municipios de la Huasteca potosina e hidalguense, miembros de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), del Observatorio Indígena Mesoamericano y la Contraloría Autónoma, así como comunidades tének y nahuas de la región se reunieron para rechazar la intención de extraer gas mediante la fractura hidráulica, que causa contaminación de mantos acuíferos, desecado de ríos y cuerpos de agua y modificación geológica grave.

Invocaron la lucha pacífica que sostuvieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2014 al 2018 y recordaron cuando en este último año, siendo candidato ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador dijo no a esta práctica, así como su propuesta para prohibir la práctica en febrero de 2024 en el Congreso de la Unión.

Estarán reuniéndose en diferentes puntos de la Huasteca y ante actores políticos para insistir en el rechazo a este plan del Gobierno de obtención de ese combustible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Invitan a jóvenes para ser policías
Invitan a jóvenes para ser policías

Invitan a jóvenes para ser policías

SLP

Jesús Vázquez

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta
Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

SLP

Carmen Hernández

Donaría recursos que se recaudaron en tianguis dominical, pero se echó para atrás

Activa la economía el regreso a clases
Activa la economía el regreso a clases

Activa la economía el regreso a clases

SLP

Redacción

Acercan servicios de salud a comunidades
Acercan servicios de salud a comunidades

Acercan servicios de salud a comunidades

SLP

Jesús Vázquez