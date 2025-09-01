Comienzan las manifestaciones anti fracking

CIUDAD VALLES.- Comenzaron las manifestaciones anti fracking en la Huasteca, con una asamblea de varios grupos indígenas, reunidos en la comunidad de San Pedro, municipio de San Antonio.

Debido a que la intención del Plan Estratégico de Pemex (2025-2035) pretende explotar gas natural en 18 municipios de la Huasteca potosina e hidalguense, miembros de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), del Observatorio Indígena Mesoamericano y la Contraloría Autónoma, así como comunidades tének y nahuas de la región se reunieron para rechazar la intención de extraer gas mediante la fractura hidráulica, que causa contaminación de mantos acuíferos, desecado de ríos y cuerpos de agua y modificación geológica grave.

Invocaron la lucha pacífica que sostuvieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2014 al 2018 y recordaron cuando en este último año, siendo candidato ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador dijo no a esta práctica, así como su propuesta para prohibir la práctica en febrero de 2024 en el Congreso de la Unión.

Estarán reuniéndose en diferentes puntos de la Huasteca y ante actores políticos para insistir en el rechazo a este plan del Gobierno de obtención de ese combustible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí