Como novela, otro episodio para cobrar parquímetro

CIUDAD VALLES.- Valles seguirá sin pagar parquímetros, luego de que se suspendió la sesión de Cabildo donde se establecería el convenio trianual.

Este miércoles 10 de septiembre, habría una sesión de Cabildo para que la empresa Iberparking y el Ayuntamiento firmarían el convenio trianual de administración de los estacionamientos, los dispositivos y las multas que se imponen a los ciudadanos.

Sin embargo, de última hora se pospuso hasta nuevo aviso la sesión oficial y, por no tener todavía un acuerdo firmado y legal, entonces se sigue postergando el pago a los estacionómetros.