logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Como novela, otro episodio para cobrar parquímetro

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Como novela, otro episodio para cobrar parquímetro

CIUDAD VALLES.- Valles seguirá sin pagar parquímetros, luego de que se suspendió la sesión de Cabildo donde se establecería el convenio trianual.

Este miércoles 10 de septiembre, habría una sesión de Cabildo para que la empresa Iberparking y el Ayuntamiento firmarían el convenio trianual de administración de los estacionamientos, los dispositivos y las multas que se imponen a los ciudadanos.

Sin embargo, de última hora se pospuso hasta nuevo aviso la sesión oficial y, por no tener todavía un acuerdo firmado y legal, entonces se sigue postergando el pago a los estacionómetros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desquicia el sur de la ciudad cierre del bulevar
Desquicia el sur de la ciudad cierre del bulevar

Desquicia el sur de la ciudad cierre del bulevar

SLP

Miguel Barragán

Por evento de MetroRed, que será este jueves

Suspenden sesión de Cabildo por desacuerdos en la reunión previa
Suspenden sesión de Cabildo por desacuerdos en la reunión previa

Suspenden sesión de Cabildo por desacuerdos en la reunión previa

SLP

Redacción

Promueven campaña de prevención del suicidio
Promueven campaña de prevención del suicidio

Promueven campaña de prevención del suicidio

SLP

Carmen Hernández

Habitantes se manifiestan en la Presidencia
Habitantes se manifiestan en la Presidencia

Habitantes se manifiestan en la Presidencia

SLP

Jesús Vázquez

Demandan pavimentación de calles de la colonia San Ángel