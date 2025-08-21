Con misa despiden a los misioneros

Matehuala.- Con una misa especial despiden a los misioneros del Espíritu Santo y agradecen todo lo que han hecho en las diferentes parroquias, ya que lamentablemente su congregación los ha solicitado y dejan la Diócesis de Matehuala, aunque uno de los sacerdotes continuará en el municipio.

Los misioneros del Espíritu Santo desde 1988 han colaborado con la iglesia de Matehuala y sus parroquias, en esta eucaristía se juntaron sacerdotes de diferentes parroquias, que agradecieron el apoyo que les han dado, apoyando a los presbíteros a promover la palabra de Dios, ellos estaban acudiendo a las comunidades más retiradas de cada uno de los municipios que tiene la Diócesis de Matehuala.

El obispo Margarito Salazar Cárdenas agradeció todo el trabajo que han brindado los misioneros en las parroquias, muchos de ellos han trabajado en acercar a los niños y jóvenes a la iglesia católica.

Sera el presbítero Javier Morán Portales quien es de los misioneros del Espíritu Santo, quien se quedará en la Diócesis y el obispo le dio el nombramiento de párroco de Santa Ana, se pide a los feligreses unirse en oración para pedir por el presbítero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí