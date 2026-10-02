Cascadas de El Naranjo, en todo su esplendor
Aunque fueron suspendidas actividades acuáticas en el paraje
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CIUDAD VALLES.- Cambió el estatus de los parajes en El Naranjo, debido al incremento del caudal del Río en El Meco y Minas Viejas.
Las dos caídas de agua, que son de los paseos preferidos por los turistas, dada la coloración turquesa del agua y el espacio natural circundante cambiaron de semáforo de un día para otro, debido a la lluvia torrencial que cayó desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves 1 de octubre.
Los administradores de los parajes ya mencionados dictaron nuevas reglas en estos lugares, en donde sólo se pudo hacer apreciación y se suspendieron las actividades de nado, ya que el torrente del Río El Naranjo (que aguas abajo se convierte en Micos y El Valles) aumentó dramáticamente su caudal.
Esto se debe a que las precipitaciones estuvieron afectando de norte a sur, durante la tormenta nocturna y habrá que esperar nuevos informes de Protección Civil Estatal y de la Secretaría de Turismo, sobre condiciones que imperan en otras zonas.
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