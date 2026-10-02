Llegarán reliquias de San Francisco

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Catorce.- Las reliquias de primer grado de San Francisco de Asís llegarán al Pueblo Mágico este 2 de octubre por la tarde y permanecerán en el Santuario de San Francisco de Asís del 3 al 11 de octubre, se exhorta a los ciudadanos a acudir a recibirlas en el Túnel Ogarrio a las cuatro de la tarde.

El Santuario de San Francisco de Asís exhorta a la población del Pueblo Mágico, turistas y a la gente de Catorce a participar en una magna peregrinación que se planea llevar a cabo para recibir las reliquias de primer grado a Real de Catorce este 2 de octubre a las cuatro de la tarde en el túnel, y peregrinar con ellas hasta la iglesia principal. Se espera que haya buena respuesta de la población.

Cabe hacer mención que esta fue una gestión que se hizo hace varios meses, aun cuando Monseñor Margarito Salazar era obispo de Matehuala, y estuvo gestionando que llegaran estas reliquias al Santuario de San Francisco con motivo de los ochocientos años de que se elevó con el Creador y, afortunadamente, en plena fiesta patronal llegarán al Pueblo Mágico.

Real de Catorce es un pueblo pequeño, pero desde hace muchos años se ha considerado a San Francisco de Asís como el santo patrono del lugar, llega de todo el mundo a visitar la imagen, más ahora que se llevan a cabo las fiestas patronales y además se cumplen ochocientos años de que se elevó con el Creador.

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