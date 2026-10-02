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Resultados del PAN, la próxima semana

Por Redacción

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Resultados del PAN, la próxima semana
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      CIUDAD VALLES.- Hasta la semana que entra habrá resultados de las encuestas hechas para elegir al defensor de la Patria, la Familia y la Libertad a la alcaldía de Valles, de acuerdo con su presidenta, Adriana Guerrero García. 

      Aunque algunos de los aspirantes a lo que en la práctica sería la candidatura a la Presidencia Municipal de Acción Nacional en Valles, han dado a conocer supuestos resultados favorables a su persona, la presidenta del instituto político refirió que los resultados de las consultas se encuentran en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y que no ha habido revelación alguna de resultado alguno.  Comentó que para la semana que entra podrán saber quién fue el más favorecido y estos resultados se darán a conocer públicamente.

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