Concepción Guevara gana premio estatal de educación

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RIOVERDE.- María Concepción Guevara Reyna recibió el Premio Estatal de Educación de nivel primaria.

La docente dio a conocer que su trayectoria en el sistema educativo la inició en la Escuela Ramón López Velarde en el Barrio del Refugio, por lo que se siente halagada de que haya sido reconocida su labor educativa.

Continuó su trabajo en la Jaime Torres Bodet, Escuela Primaria Benito Juárez, entre otras instituciones educativas donde brindó educación a muchos niños, que es su mejor recuerdo.

Mencionó que tiene su plaza en la Escuela de Zenón Fernández y actualmente trabaja en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz.

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Reconoce la docente galardonada que ha habido muchos cambios en la enseñanza educativa, muchos son positivos y hay que avanzar de acuerdo a la tecnología, finalizó.