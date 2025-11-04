Concluye festividad de muertos

Matehuala.- Elementos de Protección Civil mencionaron que no hubo nada que lamentar en las festividades del día de muertos que se realizaron en el Panteón Hidalgo y Guadalupe, por la seguridad que se brindó a los visitantes.

Durante el primero y dos de noviembre fechas en las que se celebran el día de muertos en México, que llegan miles de visitantes a los cementerios, esta corporación de auxilio, conjuntamente con Cruz Roja, Bomberos, Transito y Policía Municipal, llevaron a cabo un operativo especial dentro y fuera de los cementerios, además de que estuvieron en los alrededores para atender cualquier incidencia.

Mencionaron que no hubo nada que lamentar, como en otros años donde la gente en alguna tumba o alguna sufre un accidente por las malas condiciones, pues antes de esta fecha estuvieron checando las sepulturas que estaban en riesgo tanto en el panteón Guadalupe como en el Hidalgo y en las zonas peligrosas colocaron cinta preventiva.

Por su parte personal de Cruz Roja informó que no hubo accidentes y los elementos de esta corporación de auxilio solo hicieron algunos chequeos médicos a personas que se mareaban, les bajaba o subía la presión, fuera de esto no ocurrió ningún incidente de gravedad en los camposantos.

