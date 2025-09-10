Violento individuo golpeó a una mujer
En respuesta a un reporte , oficiales de Guardia Municipal de la capital efectuaron la detención de un hombre que fue señalado de golpear a una mujer, a la que interceptó cuando ella iba con su hija en la colonia El Vergel y comenzó a gritarle y arrojarle piedras.
En patrullajes de seguridad sobre la zona norte, los agentes municipales recibieron el reporte de un hombre agresivo en calle Vergel de la Laguna, por lo que se requería su presencia; al arribar al lugar se entrevistaron con una mujer, que informó haber sido agredida por un hombre cuando se dirigía a la escuela con su hija.
La parte afectada narró que al caminar acompañada de su hija, escuchó que el implicado comenzó a gritarle para enseguida alcanzarla y amedrentarla. Además, el sujeto le arrojó piedras, por lo que vecinos de la zona intervinieron y llamaron a la autoridad municipal.
Ante los señalamientos, se realizó la detención de Elías “N” de 36 años, como presunto responsable de causar lesiones a la víctima cuando arrojó las piedras.
