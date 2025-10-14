Concluye semana del educador físico

Matehuala.- Realizan en las instalaciones de la Universidad de Matehuala el curso taller “La variabilidad en la práctica de la educación física”, bajo la guía de los ponentes Ulises Alfonso Cerino Reyna y Juan Ángel Villa Maldonado, como parte de la Semana del Educador Físico 2025, la cual fue dirigida a la comunidad estudiantil.

La finalidad del taller fue que los estudiantes de educación física conocieran practicas nuevas e innovadoras para que en un futuro las puedan aplicar en sus actividades y puedan adaptarlos a sus futuros estudiantes, ya que la variabilidad en la práctica de la educación física se refiere a la variación constante de las tareas motrices para fomentar un aprendizaje más efectivo y adaptable.

En lugar de repetir una habilidad siempre de la misma manera, se modifican elementos como el espacio, el tiempo, los objetos, el cuerpo o los compañeros para que el cerebro explore diferentes soluciones y generalice el aprendizaje a contextos nuevos.

Esto es más eficaz para construir esquemas motores que la práctica monótona y es fundamental para mejorar la coordinación, el control motor y el rendimiento en situaciones cambiantes.

Concluyó de manera exitosa la semana de actividades, agradeciendo a los maestros por compartir su conocimientos, sin duda con todo lo aprendido serán unos educadores físicos líderes formados en la Universidad de Matehuala”, comentó René Antonio Guzmán Sánchez, director de la licenciatura en Educación Física.